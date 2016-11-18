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Berlin’de mini zirve

Veda turuna çıkan ABD Başkanı Barack Obama’nın Berlin’deki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın katılımı ile gerçekleştirdiği mini zirve başlıyor.

Berlinde mini zirve

18 Kasım 2016 12:39

Görev süresi 20 Ocak’ta dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, veda turu kapsamında geldiği Berlin’deki temaslarına devam ediyor. Dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşme gerçekleştiren Obama, bugün de Merkel’in yanı sıra diğer Avrupa liderleriyle bir araya geliyor. Merkel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen mini zirveye Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İngiltere Başbakanı Theresa May katılıyor.

Liderler görüşmeye katılmak üzere başkent Berlin’de bulunan Başbakanlık binasına geldi. Merkel tarafından samimi bir şekilde karşılanan liderlerin görüşmede Avrupa’nın güvenliği ve NATO’nun Avrupa’daki geleceği gibi konuları ele alması bekleniyor.

Etiketler: Berlin, zirve


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