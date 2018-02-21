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Berlin'de şüpheli paket alarmı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir tren istasyonunda şüpheli paket bulundu. Paket nedeniyle ulaşımda iki saat aksama yaşandı.

Berlinde şüpheli paket alarmı

21 Şubat 2018 18:17

Berlin'deki Ostbahnhof tren istasyonunda şüpheli paket korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin, tren istasyonundaki şüpheli paketi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Federal polis yetkilileri, çantanın içerisinde ne olduğunu açıklamazken, tren seferleri iki saat aksadı.
Almanya, olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerini arttırmış ve havaalanları başta olmak üzere büyük tren istasyonlarında polisler silahlı nöbet tutmaya başlamıştı. 

Mustafa Tığlı

Etiketler: Berlin, şüpheli paket

 

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