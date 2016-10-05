Suriye'de daha fazla sivilin ölmemesi için Berlin'de düzenlenen "Suriye Özel Toplantısı”na Almanya, ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura katıldı. Özellikle Esat yönetiminin sivil halka karşı giriştiği acımasız saldırılarda yüzlerce sivilin ölmesi ve Halep'te yaşayan 2 milyon insanın sağlık ve gıda gibi insani ihtiyaçlarının karşılanması için ateşkesin bir an önce sağlanması amacıyla bir araya gelindiği belirtildi. Toplantı Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in başkanlığında yapılıyor.