Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Berlin’deki olay Fransa’da güvenliği arttırdı

Berlin’deki olay Fransa’da güvenliği arttırdı

Almanya’nın başkenti Berlin’de meydana gelen tır faciasının ardından Fransa’da kurulan Noel pazarlarında güvenlik önlemleri arttırıldı.

Berlindeki olay Fransada güvenliği arttırdı

22 Aralık 2016 10:05

Önce Fransa’nın Nice şehrinde, daha sonra Almanya’nın Berlin kentinde meydana gelen tırla saldırı sonrası Fransa’da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel Bayramı için kurulan pazara yönelik saldırının ardından Fransa’nın çeşitli büyük kentlerindeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Ülkedeki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür saldırıların ‘kriminal bir suç’ olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakan Bruno Le Roux, iki ülke arasındaki ‘anti-terörizm işbirliğinin’ güçlü bir şekilde devam edeceğini belirterek, Fransa’da milyonlarca turisti çeken Noel pazarlarındaki güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını söyledi. Özellikle Almanya sınırı yakınlarındaki Strasbourg, Nancy, Metz, Mulhouse, Bordeaux, Lyon ve başkent Paris gibi büyük kentler başta olmak üzere birçok kentteki Noel pazarlarının çevresinde yoğun önlemler alındığına işaret eden Le Roux, saldırıdan önce de Noel pazarlarının kurulduğu alanlara üst araması yapılarak giriş izni verildiğini hatırlattı.

Başkent Paris’in Champs-Elysees Caddesi üzerine her yıl kurulan Noel pazarı “Marche Noel” sıkı güvenlik önlemleri altında gelen ziyaretçilere hizmet veriyor. Geçen yıl aynı yere kurulan Noel pazarında bu yıl esnafın isteği üzerine eli silahlı asker ve jandarma yerine daha fazla sivil polis görevlendirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, güvenlik önlemleriyle ilgili, “Geçen yıl eli silahlı bir grup asker çarşıda dolaşarak Noel pazarının güvenlikli olduğunu vatandaşa görüntü olarak vermek istedi. Ama bunu gören çoğu kişi her an saldırı ihbarı varmış gibi algılandığı için çok kişi Noel pazarına gelmek istemedi” ifadelerini kullandı.
Esnaflar, “Bu yıl Nice ve Almanya’nın Berlin kentinde Noel pazarına tır saldırısı olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi eli silahlı asker yok, jandarma da çok az. Ama sivil polis geçen yıllara oranla iki kat daha fazla. Hafta ortası olmasına rağmen kalabalığı görüyorsunuz. Köşe başlarında motorlu polisler duruyor. Onlarda herhangi bir aracın pazar yerine girmesine engel olmak için zaten cadde boyunca demir bariyerlerle kapatıldı. Ama yine de gereken güvenlik fazlasıyla alındı” dediler. 

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: Berlin’deki olay, Fransa, güvenlik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç