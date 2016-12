Önce Fransa’nın Nice şehrinde, daha sonra Almanya’nın Berlin kentinde meydana gelen tırla saldırı sonrası Fransa’da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel Bayramı için kurulan pazara yönelik saldırının ardından Fransa’nın çeşitli büyük kentlerindeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Ülkedeki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı açıklandı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür saldırıların ‘kriminal bir suç’ olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakan Bruno Le Roux, iki ülke arasındaki ‘anti-terörizm işbirliğinin’ güçlü bir şekilde devam edeceğini belirterek, Fransa’da milyonlarca turisti çeken Noel pazarlarındaki güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını söyledi. Özellikle Almanya sınırı yakınlarındaki Strasbourg, Nancy, Metz, Mulhouse, Bordeaux, Lyon ve başkent Paris gibi büyük kentler başta olmak üzere birçok kentteki Noel pazarlarının çevresinde yoğun önlemler alındığına işaret eden Le Roux, saldırıdan önce de Noel pazarlarının kurulduğu alanlara üst araması yapılarak giriş izni verildiğini hatırlattı.

Başkent Paris’in Champs-Elysees Caddesi üzerine her yıl kurulan Noel pazarı “Marche Noel” sıkı güvenlik önlemleri altında gelen ziyaretçilere hizmet veriyor. Geçen yıl aynı yere kurulan Noel pazarında bu yıl esnafın isteği üzerine eli silahlı asker ve jandarma yerine daha fazla sivil polis görevlendirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, güvenlik önlemleriyle ilgili, “Geçen yıl eli silahlı bir grup asker çarşıda dolaşarak Noel pazarının güvenlikli olduğunu vatandaşa görüntü olarak vermek istedi. Ama bunu gören çoğu kişi her an saldırı ihbarı varmış gibi algılandığı için çok kişi Noel pazarına gelmek istemedi” ifadelerini kullandı.

Esnaflar, “Bu yıl Nice ve Almanya’nın Berlin kentinde Noel pazarına tır saldırısı olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi eli silahlı asker yok, jandarma da çok az. Ama sivil polis geçen yıllara oranla iki kat daha fazla. Hafta ortası olmasına rağmen kalabalığı görüyorsunuz. Köşe başlarında motorlu polisler duruyor. Onlarda herhangi bir aracın pazar yerine girmesine engel olmak için zaten cadde boyunca demir bariyerlerle kapatıldı. Ama yine de gereken güvenlik fazlasıyla alındı” dediler.

Tansu Sarıtaylı