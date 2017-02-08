Berlin’den Viyana’ya kadar 600 kilometreyi geride bırakan "Halep için sivil yürüyüş” hareketi üyesi yaklaşık 80 kişilik grup, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın tarihi Stephan meydanında ulaşarak bugünlük programlarını tamamladılar. Stephan meydanında beklemekte olan bir grup Avusturya ve Suriyeli vatandaşlar tarafından aktivistler güllerle karşılandı. Buradaki Aktivistler gülleri alarak teşekkür ettiler.

Aktivistler Viyana’da iki gün boyunca Suriyeli sığınmacılar ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecekler. Aktivistler Avusturya’dan çıkarak Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan üzerinden geçerek Türkiye’ye buradan da Suriye’ye geçip Halep’e ulaşacaklar.

‘Farklı düşünen insanlarla da bu konuyu konuşabilme’

Polonyalı Aktivist Jahn: "Berlin'de yürüyüşe dahil oldum. Yani başından beri bu eylemin içerisindeyim. Bu yürüyüşe katıldım çünkü, Batı ve Doğu ya da İslam ve Hristiyanlık arasındaki farklılıkları gözlemlemek, karşıdakileri dinleyip anlamak istiyorum. Aradaki fark muhtemelen sorunlu ki bir çözüm bulamıyoruz.

Yürüyüşümüz boyunca genel itibari ile samimi, sıcak kanlı insanlar ile karşılaştık, ki bu moral verici bir durum. Ancak benim için daha önemli olan farklı düşünen insanlar ile de bu konuyu konuşabilme durumu, bunu da kısmen yapabildiğimizi düşünüyorum.’’ diye belirtti.

‘Yol boyunca karşılaştığımız binlerce insanla Suriye’yi konuştuk’

Polonyalı gazeteci Anna Alboth: "Berlin’den Viyana’ya kadar 45 gündür yollardayız. Ağır kış şartlarına rağmen yürüyüş sorunsuz geçiyor olması bizi memnun ediyor. Yol boyunca karşılaştığımız binlerce insanla Suriye’yi konuşma şansımız oldu’’ Dedi.

Berlin’den itibaren hareketin için bulunan Aktivist Fransız vatandaşı Malika, "21. Yüzyılda insanların barış içerisinde yaşayabileceklerine olan inancım, bunu yapabiliriz.” Diye konuştu.