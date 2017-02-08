Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Berlin’den çıkan 'Halep için sivil yürüyüş' hareketi Viyana'da

Berlin’den çıkan 'Halep için sivil yürüyüş' hareketi Viyana'da

Suriye’de sivillerin yaşadığı insanlık dramına dikkat çekmek için Berlin’den yola çıkan aktivistler, 45 günlük yürüyüşün ardından 1683 Avusturya-Osmanlı meydan muharebesinin yapıldığı alandan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya girdiler.

Berlinden çıkan Halep için sivil yürüyüş hareketi Viyanada

08 Şubat 2017 08:32
'Halep için sivil yürüyüş' hareketi Viyana'da - Tıkla İzle

Berlin’den Viyana’ya kadar 600 kilometreyi geride bırakan "Halep için sivil yürüyüş” hareketi üyesi yaklaşık 80 kişilik grup, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın tarihi Stephan meydanında ulaşarak bugünlük programlarını tamamladılar. Stephan meydanında beklemekte olan bir grup Avusturya ve Suriyeli vatandaşlar tarafından aktivistler güllerle karşılandı. Buradaki Aktivistler gülleri alarak teşekkür ettiler.
Aktivistler Viyana’da iki gün boyunca Suriyeli sığınmacılar ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecekler. Aktivistler Avusturya’dan çıkarak Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan üzerinden geçerek Türkiye’ye buradan da Suriye’ye geçip Halep’e ulaşacaklar.

‘Farklı düşünen insanlarla da bu konuyu konuşabilme’
Polonyalı Aktivist Jahn: "Berlin'de yürüyüşe dahil oldum. Yani başından beri bu eylemin içerisindeyim. Bu yürüyüşe katıldım çünkü, Batı ve Doğu ya da İslam ve Hristiyanlık arasındaki farklılıkları gözlemlemek, karşıdakileri dinleyip anlamak istiyorum. Aradaki fark muhtemelen sorunlu ki bir çözüm bulamıyoruz.
Yürüyüşümüz boyunca genel itibari ile samimi, sıcak kanlı insanlar ile karşılaştık, ki bu moral verici bir durum. Ancak benim için daha önemli olan farklı düşünen insanlar ile de bu konuyu konuşabilme durumu, bunu da kısmen yapabildiğimizi düşünüyorum.’’ diye belirtti.

‘Yol boyunca karşılaştığımız binlerce insanla Suriye’yi konuştuk’
Polonyalı gazeteci Anna Alboth: "Berlin’den Viyana’ya kadar 45 gündür yollardayız. Ağır kış şartlarına rağmen yürüyüş sorunsuz geçiyor olması bizi memnun ediyor. Yol boyunca karşılaştığımız binlerce insanla Suriye’yi konuşma şansımız oldu’’ Dedi.

Berlin’den itibaren hareketin için bulunan Aktivist Fransız vatandaşı Malika, "21. Yüzyılda insanların barış içerisinde yaşayabileceklerine olan inancım, bunu yapabiliriz.” Diye konuştu. 

Etiketler: Berlin, Halep için sivil yürüyüş, Viyana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!