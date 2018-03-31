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Berna Keklikler'den, All Star'a Nagihan Karadere eleştirisi

Ekranların sevilen yarışması 'Survivor'ın eski yarışmacısı Berna Keklikler'den, All Star'a Nagihan Karadere eleştirisi geldi.

Berna Kekliklerden, All Stara Nagihan Karadere eleştirisi

31 Mart 2018 22:18

Gönüllüler adına mücadele eden Batuhan Buğra Eruygun'un, rakibi Merve Aydın kaybettikten sonra "Atış yapamadı" şeklinde bağırması All Star ekibinden Ümit Karan'ın tepkisini çekmişti. Bu kriz, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında masaya yatırıldı.

Survivor'ın eski yarışmacılarından Berna Keklikler'in konuk olduğu program sırasında All Star'ın, eski takım arkadaşları Nagihan yarışırken sergilediği tavırlar da gündeme geldi.

Canlı yayında All Star'ı eleştiren Berna Keklikler, "Nagihan'ın All Star takımından uğradığı ihanet... Böyle bir ihanet olamaz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Milliyet

 

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