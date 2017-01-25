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Beş bacaklı kuzu ameliyat edildi

Iğdır’da bir hafta önce 5 bacakla dünyaya gelen kuzu ameliyat edildi.

Beş bacaklı kuzu ameliyat edildi

25 Ocak 2017 15:42

Iğdır merkeze 20 kilometre uzakta olan Bulakbaşı Köyünde hayvancılıkla uğraşan Ercan Çelik’e ait koyunun bir hafta önce doğurduğu beş bacaklı kuzu, görenleri hayrete düşürdü. Sağlıklı dünyaya gelen kuzunun bir bacağı ameliyatla alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ercan Çelik, yıllardır hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi. Çelik, "Bu kuzumuz bir hafta önce beş ayaklı olarak doğdu. Doğduktan sonra veteriner hekim olan Maksut Ürekil’i aradık. Veteriner ile konuştuktan sonra kuzuyu kliniğe getirmemizi söyledi. Kuzuyu gören veteriner hekim, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Yaklaşık yirmi yıldır hayvan besiciliği ile uğraşıyorum ve böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum" dedi.

Iğdır’da veteriner hekim olan Maksut Ürekil ise, "Hayvan sahibi bizi arayarak hayvanın böyle bir sıkıntısı olduğunu anlattı. Biz de kendisine görmeden bir şey yapamayız dedik. Daha sonra hayvanı bize getirdiğinde, bir anormal durum olduğunu gördük ve ufak bir operasyon yapmamız gerektiğini kendisine söyledik. Yapacağımız operasyonun yaklaşık 15 dakika süreceğini hayvan sahibine belirttik ve kendisi de kabul etti" ifadelerini kullandı.

Kuzuyu ameliyat ettiklerini de söyleyen Ürekil, "Operasyonumuz başarılı bir şekilde geçti. Hayvanın fazla olan bacağını aldık. Hayvan, bir hafta pansuman ve kontrollerinin yapılmasının ardından kendini toparlar ve sağlığına kavuşur. Önceden hayvanın koşmasında ve dengesinde sıkıntı oluyordu. Ameliyat sonrası hayvan tamamen rahatladı ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek" şeklinde konuştu
Başarılı geçen ameliyat sonrası Çelik, kuzunun bakımını yapmak üzere evine götürdü.

Ercan Tunç 

 

Etiketler: ığdır


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