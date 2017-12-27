Beş büyük şehrin trafik analizi yapıldı

Yandex Navigasyon yaptığı araştırmayla en kötü ve en iyi trafiğe sahip olan büyük şehirleri belirledi. Türkiye’nin beş büyük şehrin trafik haritasının çıkarıldığı çalışmada, hafta içinde ve hafta sonunda meydana gelen trafik yoğunluk derecelerini ölçüldü. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya’da yaşanan trafik yoğunluğunu, iş hayatının ve eğitim-öğretim hayatının hareketlendiği Eylül ayından Kasım ayının sonlarına kadar (11 Eylül-26 Kasım 2017 tarihleri arasında) analiz edildi.

İstanbul’da en yoğun günler Çarşamba ve Cuma

Analizde İstanbul’da trafiğin en sıkışık olduğu saatler, hafta içinde herkesin işe ya da okula gittiği sabah saatleriyle eve döndüğü akşam saatleri olarak belirlenirken, Cumartesi günleri de yüksek yoğunluk derecesiyle dikkat çekti. Megakent İstanbul, Türkiye’nin en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında zirvede yer aldı. İstanbul’da hafta içi akşam saatlerinde ortalama trafik yoğunluğu 10’luk derecelendirme sisteminde 7’ye kadar çıktı. Söz konusu yoğunluk özellikle Çarşamba ve Cuma akşamları daha da arttı.

İzmir’de trafik yoğunluğu öğle saatlerinde İstanbul’u geçti

Haftalık ve günlük analizine göre İstanbul’dan sonra en yoğun trafiğe sahip olan şehir ise İzmir oldu. İzmir’de özellikle Cuma günleri akşam saatlerinde 5 dereceye yaklaşan yoğunluklar yaşandı. Ayrıca İzmir’in trafik yoğunluğu, hafta içi 12.00-15.00 saatleri arasında İstanbul’u bile geride bıraktı.

Antalya trafik açısından en yaşanabilir büyük şehirlerden biri oldu

Trafik yoğunluğu bakımından sıralamada İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara ve Bursa illeri geliyor. Ankara’da trafik sıkışıklığı İzmir’in biraz altında seyrederken, Bursa’da hafta sonları Cuma akşamından başlayarak 4 derecenin üstüne tırmanan ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Antalya ise analizin yapıldığı tarihlerde, beş büyük şehir arasında en az trafiğin olduğu şehir olarak belirlendi. Antalyalılar haftanın her günü, yoğunluğu 2 dereceyi bile bulmayan son derece rahat bir trafikte yaşamlarını sürdürdü.

İstanbul’da son bir yılda trafik kazaları azaldı

Trafik yoğunluğu rekoruna sahip olan İstanbul’da, kaza olayları da kaçınılmaz olarak diğer büyük şehirlere göre daha fazla sayıda yaşandı. İstanbul’un kaza noktaları analizini de yaptı. 2015-2016 ile 2016-2017 dönemlerini karşılaştıran analizde, İstanbul'da gerçekleşen kaza sayısında önemli oranda azalma gözlemlendi. İstanbul'da bir önceki yıl 7 bin 500 civarlarına kadar çıkan kaza sayısı, 2016-2017 arasında 4 bin civarlarına kadar düştü.

Yapılan çalışmada kullanıcılar tarafından kaza noktası olarak işaretlenen yerlerin başında köprülerin civarları, ana yolların ayrımlarının ve kavşakların kaza noktası olarak belirlendiği analizde; D-100, Avrupa Otoyolu ve TEM bölgeleri öne çıktı. Analizde en çok kaza uyarısının Avrupa yakasında bırakıldığı görüldü. Özellikle Avrupa Otoyolu ve Atatürk Bulvarı’nın kesiştiği kavşağın trafik ve kaza açısından yoğun olduğu gözlemlendi. Yenikapı Kennedy Caddesi ile Havuzlu Kavşağı sonrasında Rauf Orbay Caddesi ise en fazla kaza uyarısının bırakıldığı noktalar oldu. İstanbul’da bahar ve yaz döneminde kazalar artarken, Sonbahar ve Kış döneminde azalıyor. 2015 ve 2016 yıllarında Ocak ayı en az kaza bildirimi yapılan ay olurken, yine aynı dönemde mayıs ayı ise kullanıcılar tarafından en fazla kaza uyarısı bırakılan ay oldu.