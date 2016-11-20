Edinilen bilgiye göre, yaklaşık beş gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ilanı verilerek Çanakkale çevresinde arama başlatılan Çan İcra Müdürlüğü'nde görevli Recep Kamacın'ın cansız bedeni, ilçeye bağlı Seramik Mahallesi Orman Lojmanları üst bölgesinde bulundu. Mantar toplamaya giden bir vatandaş tarafından bulunan cesedin ardından olay yerine giden jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Sevdanur Şahin

