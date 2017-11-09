Beş liraya düşen hamsi vatandaşın yüzünü güldürdü

Karadeniz deki hamsi bereketi devam ediyor. Tezgahlarda 5 liraya düşen hamsi dar gelirlinin yüzünü güldürürken balıkçıların önünde adeta izdiham yaşandı.

Karadeniz’de son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanırken vatandaşlar da ucuzlayan hamsiye akın etti. İstanbul Ankara gibi illerde kilosu 15 liradan satılan hamsi Bartın’da 5 TL'ye kadar düştü.

Amasra Limanı ve Karadeniz deki diğer limanlardan Türkiye'nin dört bir yerine balık sevkiyatı yapılırken ilerleyen günlerde balık tezgahlarında fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Halil Tekin