Beş yıldır devam eden NSU davasında ilginç istek

Almanya'nın Münih kentinde beş yıldır devam etmekte olan NSU davasında nihayet sanık avukatları son savunmalarına başladı. NSU davasının ana sanığı 43 yaşındaki Beate Zschpe'in avukatı Wolfgang Heer, yaptığı son savunmasında "Zschpe terörist değildir Katil değildir. Banka soygunlarına katılmamıştır. İsnat edilen hiç bir suça karışmamıştır. Suç mahallerinin yayında bile bulunmamıştır. Beate Zschpe ancık ağırlaştırılmış kundaklamadan dolayı ceza alabilir bunun için de en yüksek ceza 10 yıldır. Bundan dolayı da serbest bırakılmasını istiyoruz" diyerek mahkemeye son savunmasını verdi.

Devlete karşı işlediği suçlardan dolayı da ceza almaması gerektiğini savunan Beate Zschpe'in avukatı Heer, ancak küçük kundaklamalardan dolayı ceza verilebileceğini söyledi.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının ana sanığı Beate Zschpe için mahkeme 2000-2007 yılları arasında 10 kişinin öldürülmesi, kundaklama, 15 banka soygunu örgütün evinin yakılması ve delillerin karartılmasından dolayı yargılanıyor.

Mehmet Koca