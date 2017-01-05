Bireysel emeklilikte otomatik katılımı öngören sistem yeni yıldan itibaren yürürlüğe girdi. Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışan tahmini 2,2 milyon kişinin 1 Ocak 2017 itibariyle sisteme katıldığı bildirildi. 'Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e göre 45 yaşını doldurmamış 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre çalışanların otomatik katılıma kademeli olarak dahil edileceği belirtildi.

Nisan ayında 4 milyon kişinin sisteme katılması bekleniyor

Bu bağlamda çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile genel ve özel bütçeli kamu kurumlarında, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışan tahmini 4 milyon kişi1 Nisan 2017 tarihinde, çalışan sayısı yüz ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışan tahmini 1,5 milyon kişi 1 Temmuz 2017 tarihinde, çalışan sayısı elli ve üzerinde olarak çalışanlar ile diğer kamu idarelerinde çalışan 1,3 milyon kişi1 Ocak 2018tarihinde, çalışan sayısı on ve olan bir işverene bağlı olarak çalışan tahmini 2,7 milyon kişi 1 Temmuz 2018 tarihinde, çalışan sayısı beş ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışan tahmini 2,5 milyon kişi 1 Ocak 2019 tarihinde sisteme dahil edilecek. Buna ek olarak bu tarihlerde ve bu tarihler dışında sisteme dâhil olacak işverenlerde yeni işe başlayan çalışanlar da çalışma akdinin kurulmasıyla otomatik olarak sisteme dahil edilecekler.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu'nun konuyla ilgili paylaştığı bilgilere göre 23 Aralık 2016 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 6,6 milyon kişi Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alıyor. SGK verilerine göre, 2017 içerisinde otomatik katılım vasıtasıyla 45 yaşını doldurmamış özel sektörde ve kamuda çalışan yaklaşık 7,7 milyon kişi sisteme dahil olacak. Sistemin fon büyüklüğüyle ilgili konuşan Eroğlu, “2003 yılında hayata geçen bireysel emeklilik sisteminin başlangıcından bugüne kadar 60,2 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmıştır. Bu tutarın 53 milyar TL’si katılımcı fonlarından, 7,2 milyar TL’si Devlet Katkısı fonlarından oluşmaktadır. Bu tutarın 2017 yılında otomatik katılım ile birlikte artması beklenmektedir” dedi.

Ali Canberk Özbuğutu



