Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki selin ardından Ağaçlı Mahallesi’nde ve Dolanlı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi’nde Fatih Oğuzhan ve Dolanlı Mahallesi’nde de Dürdane Dübüş adlı vatandaşlar evlerine heyelan gelmesi sonucu hayatlarını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Beşikdüzü ilçesinde öğle saatlerinde sonra etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

İlçede kurulan kriz masasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 5 saatin içerisinde normalin 4 katı yağış olduğunu belirterek, “Trabzon’da, Beşikdüzü ilçesi merkez olmak üzere çok yoğun bir yağış gerçekleşti. Meteoroloji verilere göre 5 saat içinde normalin 4 katı yağışı aldık. Bu nedenle ilçede su basmaları ve birkaç okulumuzda öğrencilerimizin mahsur kalması olayını yaşadık. Bir kriz merkezi oluşturduk. İlçe merkezimizde çok şükür çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde tahliye ettik” dedi.

Meydana gelen sel ve heyelan sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Vali Yavuz, “Çok şükür ilçe merkezinde can kaybı ve yaralanma olmadı. Köylerimizde 2 üzücü haber aldık. 2 vatandaşımızı heyelan sonrası evlerinde meydana gelen çökmede kaybettik. Onlara arkadaşlarımız ulaştı. Diğer çökme ve tehlikelerin giderilmesi için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Risk azalmış durumda yağışın süreceği söyleniyor. Gece yarısı ve sabaha doğru da bölge itibariyle yoğun bir yağış alacağımız meteorolojik verilerde belirtiliyor. Kriz merkezimiz çalışmaya devam ediyor. Yağışın doğu ilçelerimize kayacağı şeklinde meteorolojik veriler var” ifadelerini kullandı.