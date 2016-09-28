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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54'Tolgay, Kiev'in hızlı atağını faulle bitirdi. Sarı kart gördü.
46'İkinci yarı Dinamo Kiev'in vuruşuyla başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada orta alanın sağında topla buluşan Talisca'nın rakiplerini geçerek ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rudko’da kaldı.
10. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Aboubakar’ın rövaşatası kalenin yanından dışarı çıktı.
13. dakikada Beck’in son çizgiye inip ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Talisca’nın gelişine vuruşu defansa çarpıp az farkla dışarı gitti.
29. dakikada Quaresma’nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
35. dakikada Talisca’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın kaleciyi geçerek vuruşunda top defansın müdahalesiyle kornere gitti.