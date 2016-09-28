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Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev

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Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev
Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev - Foto Galeri

28 Eylül 2016 21:40

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Vodafone Arena’da karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 2'ye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada orta alanın sağında topla buluşan Talisca'nın rakiplerini geçerek ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rudko’da kaldı.

10. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Aboubakar’ın rövaşatası kalenin yanından dışarı çıktı.

13. dakikada Beck’in son çizgiye inip ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Talisca’nın gelişine vuruşu defansa çarpıp az farkla dışarı gitti.

29. dakikada Quaresma’nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada Talisca’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın kaleciyi geçerek vuruşunda top defansın müdahalesiyle kornere gitti. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Garmash’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabri’den dönen topla ceza sahası içinde buluşan Garmash’ın şutunda Fabri meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakika sol kanattan Caner’in ortasında Aboubakar topu Talisca’ya indirdi. Kaleci Rudko ile karşı karşıya kalan Talisca’nın vuruşunda defans araya girip meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
65. dakikada sağ kanattan Rybalka’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Tsygankov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
87. dakikada Rybalka'nın ara pasında kaleci Fabri ile karşı karşıya kalan Yarmolenko’nun vuruşunda meşin yuvarlak Fabri’den oyuna döndü.
90+2. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Rudko güçlükle uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Felix Zwayer xx, Thorsten Schiffner xx, Marco Achmüller xx
Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Tosic xx, Caner xx, Tolgay xxx (Gökhan İnler dk. 77 x), Hutchinson xx, Quaresma xxx, Adriano xx (Cenk dk. 68 x), Talisca xxx, Aboubakar x (Kerim Frei dk. 85 ?)
Yedekler: Tolga, Olcay, Necip, Rhodolfo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Dinamo Kiev: Rudko xx, Morozyuk xx, Khacheridi xx, Vida xx, Antunes xx, Rybalka xx, Garmash xx, Buyalskiy x (Korzun dk. 22 x), Yarmolenko xx, Gonzalez xx (Tsygankov dk. 62 xx), Moraes xx (Gladkiy dk. 78 x)
Yedekler: Shovkovskiy, Ochigava, Makerenko, Gromov
Teknik Direktör: Sergiy Rebrov
Goller: Quaresma (dk. 29) (Beşiktaş), Tsygankov (dk. 62) (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Adriano, Tolgay (Beşiktaş), Korzun, Vida (Dinamo Kiev)

Etiketler: beşiktaş, Dinamo Kiev


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