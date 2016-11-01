Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Beşiktaş 1-1 Napoli maç sonucu özet ve golleri izle

Beşiktaş 1-1 Napoli maç sonucu özet ve golleri izle

UEFA Şampiyonlar Lig’i B Grubu 4. maçında Beşiktaş, sahasında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş 1-1 Napoli maç sonucu özet ve golleri izle

01 Kasım 2016 20:58

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpasın içinde Insigne’nin topa gelişine vuruşunda top kaleci Fabri’de kaldı.

11. dakikada Allan’ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Gabbiadini’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Fabri’den döndü.

14. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Hysaj’in ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Callejon’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

16. dakikada Maksimovic’in savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Insigne’nin sert vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

21. dakikada Tolgay’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Abdubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakikada Quaresman’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan dönen topu iyi takip eden Atiba’nin gelişine vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

40. dakikada Abubakar’ın ceza yayı önünde sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reina’da kaldı.

51. dakikada Insigne’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Callejon’un vuruşunda top yandan auta çıktı.

68. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, meşin yuvarlağı Insigne bıraktı. Bu oyuncun vuruşunda top üsten auta çıktı.

78. dakikada Abubakar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunma oyuncunun topa el ile müdahale etmesinin sonucunda hakem Mark Clattenburg penaltı noktasının gösterdi.

79. dakikada penaltı noktasının başına geçen Quaresman’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik’in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakikada Mertens’in ceza sahası dışında sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Mark Clattenburg xx, Jake Collin xx, Simon Bennett xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Rhodolfo xx, Tosic x (Cenk Tosun dk. 24 x), Gökhan İnler xx (Oğuzhan dk. 65 x), Atiba xx, Quaresman xx, Tolgay xx, Adriano xx, Aboubakar xx

Yedekler: Tolga, Olcay, Kerim, Atınç, Gökhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Napoli: Reina xx, Hysaj xx, Maksimovic xx, Koulibaly xx, Ghoulam xx, Allan xx (Zielinski dk. 80 x), Jorginho xx (Diawara dk. 79 x), Hamsik xx, Callejon xx, Gabbiadini xx (Mertens dk. 63 x), Insigne xx

Yedekler: Cabral, Giaccherini, Maggio, Chiricheş

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Goller: Quaresman (dk. 79) (Beşiktaş), Hamsik (dk. 82) (Napoli)

Sarı kartlar: Gökhan İnler, Cenk Tosun (Beşiktaş), Jorginho (Napoli)

 

BEŞİKTAŞ 1-1 NAPOLİ MAÇIN GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Etiketler: Beşiktaş Napoli maçı, beşiktaş napoli özet, bjk napoli özet golleri izle, maç sonucu, Napoli maçı özet, Şampiyonlar Ligi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!