Maçtan dakikalar
2. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpasın içinde Insigne’nin topa gelişine vuruşunda top kaleci Fabri’de kaldı.
11. dakikada Allan’ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Gabbiadini’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Fabri’den döndü.
14. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Hysaj’in ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Callejon’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
16. dakikada Maksimovic’in savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Insigne’nin sert vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.
21. dakikada Tolgay’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Abdubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
29. dakikada Quaresman’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan dönen topu iyi takip eden Atiba’nin gelişine vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
40. dakikada Abubakar’ın ceza yayı önünde sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reina’da kaldı.
51. dakikada Insigne’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Callejon’un vuruşunda top yandan auta çıktı.
68. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, meşin yuvarlağı Insigne bıraktı. Bu oyuncun vuruşunda top üsten auta çıktı.
78. dakikada Abubakar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunma oyuncunun topa el ile müdahale etmesinin sonucunda hakem Mark Clattenburg penaltı noktasının gösterdi.
79. dakikada penaltı noktasının başına geçen Quaresman’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik’in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
90+2. dakikada Mertens’in ceza sahası dışında sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Mark Clattenburg xx, Jake Collin xx, Simon Bennett xx
Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Rhodolfo xx, Tosic x (Cenk Tosun dk. 24 x), Gökhan İnler xx (Oğuzhan dk. 65 x), Atiba xx, Quaresman xx, Tolgay xx, Adriano xx, Aboubakar xx
Yedekler: Tolga, Olcay, Kerim, Atınç, Gökhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Napoli: Reina xx, Hysaj xx, Maksimovic xx, Koulibaly xx, Ghoulam xx, Allan xx (Zielinski dk. 80 x), Jorginho xx (Diawara dk. 79 x), Hamsik xx, Callejon xx, Gabbiadini xx (Mertens dk. 63 x), Insigne xx
Yedekler: Cabral, Giaccherini, Maggio, Chiricheş
Teknik Direktör: Maurizio Sarri
Goller: Quaresman (dk. 79) (Beşiktaş), Hamsik (dk. 82) (Napoli)
Sarı kartlar: Gökhan İnler, Cenk Tosun (Beşiktaş), Jorginho (Napoli)
BEŞİKTAŞ 1-1 NAPOLİ MAÇIN GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...