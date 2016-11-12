Maçtan dakikalar
15. dakikada AZ Alkmaar’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına düşen topa Vlaar’ın vuruşunda altıpasta yaşanan karambolde topu önünde bulan Friday’ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
41. dakikada sağ kanattan Mühren’in ortaladığı topta ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde Friday’ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
59. dakikada sağ kanattan Fernando Lewis’in ortaladığı topta altıpasta müsait durumdaki Friday’ın vuruşunda top filelere gitti. 0-3
64. dakikada ceza sahası sol çaprazında Kerim Frei’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
78. dakikada Tankovic’in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Mühren’in Utku’nun üzerinden aşırttığı top filelerle buluştu. 0-4
88. dakikada ceza sahasında Eslem’in pasında müsait pozisyondaki Marcelo topu filelere gönderdi. 1-4
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Utku xxx, Beck xx, Marcelo x, Atınç x, Adriano x (Fatih Aksoy dk. 46 x), Kerim Frei x (Oğuzhan Aydoğan dk. 84 ?), Necip x (Muhammet Enes dk. 35 x), Gökhan İnler x (Sezer Yıldırım dk. 86 ?), Olcay x (Sedat Şahintürk dk. 46 x), Tolgay Arslan xxx (Eslem Öztürk dk. 64 x), Hamza Küçükköylü x (Atiba dk. 46 x)
Yedekler: Fabri, Tolga, Sezer Yıldırım, Hüseyin Yılmaz, Rhodolfo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
AZ Alkmaar: Coutinho xx, Vlaar xx (Luckassen dk. 62 x), Haps xx (Hatzidiakos dk. 63 x), Rienstra xx, Hassani xx, Santos x (Tankovic dk. 26 x), Seuntjens xx, Mühren xx, friday xx, Lewis xx (Johansson dk. 83 ?), Wuytens xx
Yedekler: Bucker, Weghorst, Owerem
Teknik Direktör: John evan den Brom
Goller: Friday (dk. 15, 41 ve 59), Mühren (dk. 78) (AZ Alkmaar), Marcelo (dk. 88) (Beşiktaş)
Doğan Gündoğdu