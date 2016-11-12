Diğer
Kategoriler

Beşiktaş: 1 - Az Alkmaar: 4

Beşiktaş, hazırlık maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 4-1’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş: 1 - Az Alkmaar: 4

12 Kasım 2016 17:09

Maçtan dakikalar

15. dakikada AZ Alkmaar’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına düşen topa Vlaar’ın vuruşunda altıpasta yaşanan karambolde topu önünde bulan Friday’ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
41. dakikada sağ kanattan Mühren’in ortaladığı topta ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde Friday’ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
59. dakikada sağ kanattan Fernando Lewis’in ortaladığı topta altıpasta müsait durumdaki Friday’ın vuruşunda top filelere gitti. 0-3
64. dakikada ceza sahası sol çaprazında Kerim Frei’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
78. dakikada Tankovic’in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Mühren’in Utku’nun üzerinden aşırttığı top filelerle buluştu. 0-4
88. dakikada ceza sahasında Eslem’in pasında müsait pozisyondaki Marcelo topu filelere gönderdi. 1-4

Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Utku xxx, Beck xx, Marcelo x, Atınç x, Adriano x (Fatih Aksoy dk. 46 x), Kerim Frei x (Oğuzhan Aydoğan dk. 84 ?), Necip x (Muhammet Enes dk. 35 x), Gökhan İnler x (Sezer Yıldırım dk. 86 ?), Olcay x (Sedat Şahintürk dk. 46 x), Tolgay Arslan xxx (Eslem Öztürk dk. 64 x), Hamza Küçükköylü x (Atiba dk. 46 x)
Yedekler: Fabri, Tolga, Sezer Yıldırım, Hüseyin Yılmaz, Rhodolfo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
AZ Alkmaar: Coutinho xx, Vlaar xx (Luckassen dk. 62 x), Haps xx (Hatzidiakos dk. 63 x), Rienstra xx, Hassani xx, Santos x (Tankovic dk. 26 x), Seuntjens xx, Mühren xx, friday xx, Lewis xx (Johansson dk. 83 ?), Wuytens xx
Yedekler: Bucker, Weghorst, Owerem
Teknik Direktör: John evan den Brom
Goller: Friday (dk. 15, 41 ve 59), Mühren (dk. 78) (AZ Alkmaar), Marcelo (dk. 88) (Beşiktaş) 

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: beşiktaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!