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Beşiktaş 1 Gaziantepspor 0 maçın geniş özeti ve golleri izle

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş 1 Gaziantepspor 0 maçın geniş özeti ve golleri izle

24 Aralık 2016 20:45

Maçtan dakikalar

10. dakikada İlhan’ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ghilas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Tosic’in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Oğuzhan’ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

26. dakikada ceza alanında Oğuzhan’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Tolgay’ın defansın arkasına attığı topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda top kaleci Gökhan’dan geri döndü.

41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girmeye çalısan Atiba’ya Gaziantep savunmasının müdahalesi sonucu top Aboubakar’ın önünde kaldı. Aboubakar’ın topu düzelttikten sonra yaptığı plasede top uzak kale direğinde ağlarla buluştu. 1-0

49. dakikada orta sahadan ceza sahasına doğru hızla ilerleyen Muhammed İldiz'in pasında defansın arkasına sarkan İlhan Parlak’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda top kaleci Fabri’ye çarpıp dışarı çıktı.

62. dakikada Rajtoral’in derinlemesine pasında hızlı bir şekilde topa hareketlenen Ghilas’ın müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

68. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasında Cenk’in şık vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Altıpas içerisinde tekrar topla buluşan Cenk şutunu yine çekti, kaleci Gökhan bir kez daha kurtardı.

78. dakikada ceza sahası içerisinde hava topunda Aboubakar’ı iten Barış Yardımcı’nın hareketinde hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Oğuzhan’ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Gökhan sağ köşeden kornere çeldi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Can Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Gökhan Gönül x, Rhodolfo x (Beck dk. 70 xx), Marcelo xxx, Tosic xx, Hutchinson xxx, Tolgay x (Gökhan İnler dk. 53 xxx), Quaresma xx, Oğuzhan xxx, Aboubakar xxx, Cenk x (Kerim Frei dk. 89 ?)

Yedekler: Tolga, Olcay, Ömer, Atınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantepspor: Gökhan xxx, Rajtoral x, Barış x, Musa x, Hintum xx, Fatau xx, Abdulkadir x, Kangwa xx (Orkan Çınar dk. 86 ?), Muhammed xx (Doğanay dk. 70 xx), İlhan x (Angan dk. 63 x), Ghilas xxx
Yedekler: Erten, Şenol, Kisliak, Kolar

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Aboubakar (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kart: Kangwa (Gaziantepspor)

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