Tüm taraftarlara alkışlar: Şehit aileleri için 850 bin TL !

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçında tek renk, tek yürek olan taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Kayserispor maçı gelirlerinin şehit ailelerine bağışlanacağını açıklamasının ardından diğer takımların taraftarları Beşiktaş - Kayserispor maçında tribünleri doldurarak çağrıya büyük ilgi gösterdi. Mücadeleyi 15 bin biletli seyirci izlerken, toplam gelirin 850 bin TL olduğu bildirildi. Bilet satışından elde edilen 650 bin TL'nin yanı sıra 200 bin TL de vatandaşlardan siyah-beyazlı kulübe bağış yapıldığı bildirildi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanatta bulunan Beck’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Ömer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

14. dakikada Aboubakar’ın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

23. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Zulfikar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada ceza sahası içi sol tarafında bulunan Olcay'ın ortasında penaltı noktasında Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

58. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

64. dakikada ceza yayı üzerinden Kerim Frei’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

71. dakikada sol kanatta bulunan Beck’in pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Frei’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

83. dakikada orta sahada Gökhan İnler’in kaptırdığı topla buluşan Furkan Yaman’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

85. dakikada Fatih Aksoy’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

87. dakikada kaleci Tolga’nın pasıyla orta sahada buluşan Aboubakar’ın topu sürüp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Beck xx, Atınç xx Rhodolfo xx, Olcay Şahan xx, Quaresma xx (Fatih Aksoy dk. 61 x), Gökhan İnler xx, Marcelo xx, Kerim Frei xx (Muhammed Enes dk. 88 ?), Ömer xx (Eslem dk. 46 xx), Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Oğuzhan Aydoğan, Sedat

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Muammer Zülfikar xx, Stevanovic xx (Furkan Yaman dk. 81 xx), Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Ufuk Budak xx, Mert Özyıldırım xx (Samba Sow dk. 56 x), Kubilay xx, Mert Ilıman xx, Umut Sönmez xx (Traore dk. 68 x), Umut Bulut xx

Yedekler: Ahamada, Kerim Can, Erdem Onur, Devlet

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Goller: Kerim Frei (dk. 71), Aboubakar (dk. 85) (Beşiktaş), Furkan Yaman (dk. 83) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Eslem (Beşiktaş), Kubilay (Kayserispor)

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