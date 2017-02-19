Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cenk, Talisca ve Atınç’tan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Olcan attı. Kara Kartal, bu galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’e 4 puan fark attı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada orta sahada bulunan Oğuzhan’ın pasında ceza yayı üzerinde Cenk’ten seken top Talisca’da kaldı. Talisca’nın gelişine uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

29. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Babel’in ayak içiyle vuruşunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olcan’ın ceza yayı üzerinde ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Özer’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

41. dakikada Quaresma’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Talisca’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bora’da kaldı.

55. dakikada Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Marcelo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın şutunda top kaleciden sekti. Ceza sahası içindeki karambolde Atınç’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

77. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın şutunda meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.

78. dakikada Soner’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Soner’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Metin xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx (Beck dk. 80 x), Mercelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Atiba xxx (Aboubakar dk. 72 x), Quaresma xxx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 64 x), Babel xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Tolgay, Necip, Rhodolfo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Caner xx, Mustafa xx, Samardzic xx, Lopes xx, Aykut xx (Onur dk. 79 x), Sissoko xx, Ömer xx, Olcan xx, Özer xx (Soner dk. 64 x), Cikalleshi xx (Vaz Te dk. 75 x)

Yedekler: Lukac, Muğdat, Orhan, Adu

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Cenk (dk. 13), Taslica (dk. 27), Atınç (dk. 69) (Beşiktaş), Olcan (dk. 81) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kart: Adriano (Beşiktaş)

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MAÇIN DETAYLARI

Mitrovic’in yokluğunda Atınç 11’de

Hapoel Beer Sheva ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sakatlanan Mitrovic, Akhisar Belediyespor mücadelesinde kadroda yer almadı. Mitrovic’in yokluğunda Atınç ilk 11’de sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Mitrovic’in yokluğunda Atınç Nukan ilk 11’de sahaya çıktı. Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrasında ceza alan ve Akhisar Belediyespor’a karşı forma giyemeyen Dusko Tosic’in yokluğunun yanı sıra Mitrovic’in de sakatlanmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu bölgede genç oyuncu Atınç Nukan’a şans verdi. Akhisar Belediyespor’a karşı neredeyse hatasız bir maç çıkaran genç futbolcu, mücadelenin 69. dakikasında gelişen atakta topu iyi takip etti ve Beşiktaş’ın 3. golüne imzasını attı.

Beşiktaş, Akhisar’a bu kez puan kaptırmadı

Akhisar Belediyespor karşısında galibiyete uzanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını artıran Beşiktaş, geçtiğimiz yıl 2 maçta da yenemediği rakibine, bu sezon puan kaptırmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Akhisar Belediyespor’u konuk eden Beşiktaş, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda puan farkını da açmış oldu. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda Talisca ve Rodallega’nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’daki mücadelede de Akhisar’a puan şansı tanımadı. Geçtiğimiz yıl Spor Toto Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, ligde sadece 2 takıma karşı 2 maçta da puan kaybetmişti. Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor’u 2 maçta da mağlup edemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon Akhisar’a karşı oynadığı 2 maçta da kazanmasını bildi.

Talisca, Akhisar’ı boş geçmedi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Anderson Talisca, Akhisar Belediyespor karşısında attığı müthiş golle tribünleri coşturan isim olurken, yıldız futbolcu ilk yarıda oynanan karşılaşmada da Akhisar Belediyespor ağlarını havalandırmayı başarmıştı.

Beşiktaş fire vermedi

Akhisar Belediyespor karşısında rahat bir galibiyete imza atan Beşiktaş’ta kart sınırında bulunan Atiba, Gökhan Gönül ve Quaresma, mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.

Akhisar Belediyespor karşısında çok üstün bir futbolla galip gelen Beşiktaş’a bir sevindirici haber de kart sınırındaki isimlerden geldi. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson kart sınırında bulunan isimlerdi. Beşiktaş’ın 3. golünün ardından oyuna müdahale eden Teknik Direktör Şenol Güneş, önce Atiba’yı, ardından da Gökhan Gönül’ü oyundan aldı. 64. dakikada Talisca-Gökhan İnler değişikliği yapan Şenol Güneş, değişiklik haklarının bitmesinin ardından Quaresma’yı da kart görmemesi konusunda uyardı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın