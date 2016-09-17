Spor Toto Süper Lig’in 4. hafta maçında yarın Akhisar Belediyespor’a konuk olacak Beşiktaş, bu maç için İzmir’e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda siyah-beyazlı kafileyi karşılayan 50 kadar taraftar, futbolculara ve teknik direktör Şenol Güneş’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, takımı havaalanından coşkuyla uğurlarken, Beşiktaş kafilesi Manisa’da konaklayacağı otele hareket etti. Beşiktaş’ın Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yarın akşam Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maç için 20 futbolcuyla İzmir’e gelirken kadroda Oğuzhan Özyakup, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Atınç Nukan yer almadı.