BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda pres ve kontrol pas çalışması devam eden antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin, Dusko Tosic ile bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.