Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman duran top çalışması, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. A milli takımdan dönen Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup takımla çalıştı.