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Beşiktaş 7 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş 7 eksikle çalıştı

14 Kasım 2016 21:01

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman duran top çalışması, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. A milli takımdan dönen Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup takımla çalıştı.

Etiketler: 7 eksik, beşiktaş


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