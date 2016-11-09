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Beşiktaş 9 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş 9 eksikle çalıştı

09 Kasım 2016 22:39

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman serbest yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve alan savunma çalışması yapıldı. Taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.

Bu arada, U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan da siyah-beyazlı takımla birlikte antrenmanda yer aldılar.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Etiketler: beşiktaş


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