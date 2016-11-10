BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman serbest gerçekleştirilen ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların ve koordinasyon programının yer aldığı çalışmalarla devam edilen Antrenman pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.

Bu arada, U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan A takımla birlikte antrenmanda yer aldılar.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.