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Beşiktaş, Abdennour için devrede

Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour için devreye girdi. Ancak Tunus'lu futbolcunun önceliği İtalya ya da İngiltere Premier Lig.

Beşiktaş, Abdennour için devrede

01 Ağustos 2017 13:20

Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş, bu futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlara başladı. Siyah-beyazlı takımın gündemine gelen son isim, Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour oldu. Tunus'lu futbolcunun temsilcileri, İspanyol basınına verdiği demeçte, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce bu futbolcuyla ilgilendiğini belirterek, "Beşiktaş, Abdennour'la tekrar ilgilenmeye başladı. Ancak bu transfer zor görünüyor çünkü oyuncu İtalya ya da İngiltere'de forma giymek istiyor" ifadelerini kullandı. 


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