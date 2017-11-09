Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı iki idman ile başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen akşam antrenmanı ısınma ve streching ile başladı. Kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, pas, orta ve şut çalışması ile idmanı sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sonlandırıldı.

Çalışmaya ülkelerinin milli takımlarda bulunan Pepe, Mitrovic, Tosic, Babel, Oğuzhan, Cenk ve Orkan Çınar’ın yanı sıra grip olan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens katılmadı.

Medipol Başakşehir mücadelesinden sonra 6 maç men cezası alan Caner Erkin, sabah salonda yapılan çalışmaya katılırken, akşam idmanında tedavi amaçlı izinli olduğu belirtilerek antrenmana katılmadı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül idmanın başında salonda çalışırken, daha sonra sahada bireysel olarak yaptığı koşu ile antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

