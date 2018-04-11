Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü ile pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla İzmir'e, ardından kara yolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.