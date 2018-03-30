Beşiktaş Alanya Canlı İzle Şifresiz Anlatım (Bein Sports,LİG TV) Beşiktaş Alanya CANLI Skor

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Beşiktaş, milli aralardan sonra iyi başlıyor

Milli maçların oynandığı haftaların ardından Beşiktaş, lige iyi bir dönüş yapıyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ve bu sezon, milli maçların dönüşlerinde oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet alırken, sadece 1 kez kaybetti.

Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından ligde 3. sıraya gerileyen ve zirvenin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş, lige 3 puanla dönmek istiyor. Alanyaspor ve Göztepe'yle taraftarı önünde karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu 2 maçtan 6 puanla ayrılıp rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek. Milli maçlar için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana milli araların ardından lige iyi bir geri dönüş yaptı. Dünya Kupası Grup Elemeleri'nin başladığı 5 Eylül 2016'da A Milli Takım, Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Şenol Güneş'in ekibi, bu maçın ardından 10 Eylül 2016'da Karabükspor ile iç sahada karşılaştı. Beşiktaş bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Milliler, 6 Ekim 2016'da Ukrayna, 9 Ekim 2016'da da İzlanda ile karşı karşıya geldi. Bu 2 mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekip deplasmanda Kayserispor ile oynadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 2016'da oynanan son mili maçta Ay-Yıldızlılar Kosova'yla karşı karşıya geldi. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelesinde siyah-beyazlı takım deplasmanda Adanaspor'u 2-1'le geçmeyi başardı.

Tek mağlubiyet Gençlerbirliği'ne

2016 yılında oynanan milli maçların ardından Karabükspor, Kayserispor ve Adanaspor karşısında oynadığı 3 maçtan 9 puanla ayrılan Beşiktaş, 2017'deki milli maçların ardından da 3 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler'in 24 Mart 2017'de Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. 2016-2017 sezonunda oynanan 4 milli maçın ardından da ligde oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, üst üste 2. kez şampiyonluğa uzanmayı başardı. Bu sezon A Milli Takım 2 Eylül'de Ukrayna ile deplasmanda, 5 Eylül'de ise Hırvatistan'la iç sahada karşı karşıya geldi. Bu maçların ardından Beşiktaş, Karabükspor'u 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Gruptaki son maçlarını oynayan A Milli Takım, 6 Ekim'de İzlanda, 9 Ekim'de de Finlandiya'yla karşılaştı. Bu 2 mücadelenin ardından Gençlerbirliği deplasmanına giden Beşiktaş, son 2 sezonda milli maçlar dönüşündeki ilk puan kaybını yaşadı. Babel'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Şenol Güneş'in ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 sezonda yaşanan 6 milli aranın ardından ligde iyi sonuçlara imza atan Beşiktaş, 6 lig karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

Beşiktaş Alanya nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Alanya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Beşiktaş Alanya maçı şifresiz izlenebilir mi?

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