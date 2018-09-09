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Beşiktaş Altınordu Şifresiz Canlı İzle| BJK Altınordu kaç kaç?

Beşiktaş Altınordu Şifresiz Canlı İzle| BJK Altınordu kaç kaç?
Beşiktaş Altınordu Şifresiz Canlı İzle| BJK Altınordu kaç kaç?

Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Peki Beşiktaş Altınordu maçı şifresiz canlı olarak nasıl izlenebilir? İşte bu maça dair detaylar...

Futbolseverler bu akşam Beşiktaş Altınordu karşılaşmasını şifresiz canlı olarak nasıl izleyebileceklerini merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmlara yapıyorlar. Lige verillen milli maç arasında Beşiktaş'ın kadrosunda ülkelerinin milli takımlarında olan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel, Pepe, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer almıyor. Altınordu'da ise sakatlığı bulunan Enes ve sakatlıktan çıkan Sefa forma giyemeyecek.Mücadeleye ait bütün detaylar ise burada yer alıyor...

Beşiktaş - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmaya buradan ulaşabilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Müsabakanın biletleri VIP 200 TL, diğer tribünler ise 25-60 TL arasında değişen fiyatlarla taraftarların satışına sunuldu.  

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