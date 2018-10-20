Beşiktaş Ankara'da mağlup

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye'yi 7Days EuroCup'ta da temsil eden Türk Telekom, evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı.

İlk periyota iyi başlayan Türk Telekom, ilk 10 dakikayı 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı 38-35 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Türk Telekom, 56-44 'lik skorla önde kapattı. Beşiktaş Sompo Japan, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 74-66 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom'da, Vladimir Stimac 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Sylven Landesberg da 21 sayı bularak maçın en skorer ismi oldu.



Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Sylven Landesberg 21, Polat Kaya, Can Akın, Yunus Sonsırma 8, Ender Arslan 7, Kaya Peker 2, Serhat Çetin, Metin Türen 2, Nusret Yıldırım 2, Kenny Gabriel 9, Terrance Campbell 4, Vladimir Stimac 19

Başantrenör: Burak Gören

Beşiktaş Sompo Japan: Phil Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 7, Ömer Utku Al 1, Samet Geyik 5, Joe Alexander15, Robin Benzing 7, Burak Yıldızlı, Kyle Gibson 6, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 9, Ivan Buva 8

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. periyot: 20-16 (Türk Telekom lehine)

Devre: 38-35 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 56-44 (Türk Telekom lehine)