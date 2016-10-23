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Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri izle (BJK Ant maçı)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri izle (BJK Ant maçı)
Beşiktaş Antalyaspor maçından kareler - Foto Galeri

23 Ekim 2016 20:35
Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri izle - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş sahasında, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Cenk Tosun’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül’ün vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada Danilo Campos’un sağ kanattan kullandığı kornerde Deniz ceza sahası içinde topu kafa ile arka direğe gönderdi. Ondrej Celustka’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada ceza alanında yaşanan karambolde topu kapan Charles Fernando’nun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Talisca’nın sert vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.

45. dakikada Talisca’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada sol kanattan ceza sahası çizgisine inen Aboubakar’ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada Diego Angelo gol öncesinde faul olduğu iddiası ile hakeme yaptığı yoğun itiraz sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

50. dakikada Tolgay Arslan’ın ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Ferhat’ın arkasında topla buluşan Tosic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Ricardo Quaresma’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Tosic’in kafa ile indirdiği top Aboubakar’ın vuruşunda kalenin üstünden auta çıktı.

72. dakikada Quaresma’nın sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

82. dakikada Talisca’nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla buluşan Quaresma’nın vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.

89. dakikada Aboubakar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Barış Şimşek xx, Tarık Ongun xx, Samet Çavuş xx

Beşiktaş: Fabricio Agosto xx, Tosic xxx, Marcelo Guedes xx, Gökhan xx, Adriano Correia xx, Hutchinson xx, Talisca xxx, Vincent Aboubakar xx, Quaresma xx, Tolgay xx (Caner dk. 70 x) (Ömer Şişmanoğlu dk. 82 x), Cenk xx (Necip dk. 64 x)

Yedekler: Tolga Zengin, Luiz Rhodolfo, Andreas Beck, Olcay

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Ferhat xx, Sakıb Aytaç xx, Celustka xx, Motta xx, Diego Angelo xx, Campos x (Mbilla Etame dk. 70 x), Charles Fernando x, Chico xx, Deniz xx, Zeki Yıldırım xx (Kenan Horic dk. 85 xx), Eto’o xx (Milan Jevtovic dk. 85 x)

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik, Atakan Cangöz, Jean Makoun

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Aboubakar (dk. 45+1), Talisca (dk. 72 ve 89) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Diego Angelo (dk. 45+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Hutchinson, Marcelo Guedes, Marcelo (Beşiktaş), Zeki Yıldırım, Deniz, Eto’o, Chico (Antalyaspor)

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