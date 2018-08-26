Beşiktaş Antalyaspor Şifresiz Canlı İzle Anlatım| BJK Antalya Maçı Kaç Kaç?

Beşiktaş Antalya Şifresiz Canlı İzle olarak nasıl takip edilebilir ile ilgili aradığınız bilgileri burada bulabilirsiniz. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, bu akşam saat 21.45’de Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin şoku

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Zengin'in Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi sürdüğü için antrenmanlara katılamayan siyah-beyazlı takımın file bekçisi Tolga Zengin, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Antalyaspor kadrosundan çıkarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübeli kalecinin yerine 11'de Utku Yuvakuran'a şans vereceği belirtildi.

Loris Karius, Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı kaleci Loris Karius, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın yeni file bekçisi Karius, İstanbul’a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool’dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı’na geldi. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı.







