Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Beşiktaş Antalyaspor Şifresiz Canlı İzle Anlatım| BJK Antalya Maçı Kaç Kaç?

Beşiktaş Antalyaspor Şifresiz Canlı İzle Anlatım| BJK Antalya Maçı Kaç Kaç?

Beşiktaş Antalyaspor karşılaşmasını canlı izlemek için haberimizden yararlanabilirsiniz! İki ekip bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş Antalya maçına dair tüm bilgiler...

Beşiktaş Antalyaspor Şifresiz Canlı İzle Anlatım| BJK Antalya Maçı Kaç Kaç?

26 Ağustos 2018 17:46

Beşiktaş Antalya Şifresiz Canlı İzle olarak nasıl takip edilebilir ile ilgili aradığınız bilgileri burada bulabilirsiniz. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, bu akşam saat 21.45’de Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. 

KARŞILAŞMAYI TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş'ta Tolga Zengin şoku

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Zengin'in Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi. 

Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi sürdüğü için antrenmanlara katılamayan siyah-beyazlı takımın file bekçisi Tolga Zengin, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Antalyaspor kadrosundan çıkarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübeli kalecinin yerine 11'de Utku Yuvakuran'a şans vereceği belirtildi. 

Loris Karius, Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı kaleci Loris Karius, İstanbul’a geldi. 

Beşiktaş’ın yeni file bekçisi Karius, İstanbul’a ayak bastı. Siyah-beyazlıların Liverpool’dan kiralık olarak renklerine bağladığı başarılı eldiven Loris Karius, İstanbul Atatürk Havaalanı’na geldi. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri eşlik etti. Çıkışta zor anlar yaşayan Karius, tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı. 




 

Etiketler: Beşiktaş Antalyaspor Canlı İzle

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç