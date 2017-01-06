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Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor'dan birlik fotoğrafı

Beşiktaş, Osmanlıspor ve Antalyaspor birlik beraberlik adına fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspordan birlik fotoğrafı

06 Ocak 2017 20:25

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Osmanlıspor ve Antalyaspor akşam idmanları öncesi büyük bir Türk bayrağı açıp toplu poz verdi.

Ülkemizde son dönemde yaşanan terör saldırılarına karşı futbol ailesinden birlik beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. Antalya belek bölgesinde aynı otelde kalan ve aynı idman sahalarını kullanan Beşiktaş, Osmanlıspor ve Antalyaspor bugün aynı karede buluştular. Toplu fotoğraf çektiren üç takımın futbolcuları teknik direktörleri ve kulüp yöneticileri büyük bir bayrak açtılar. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

Etiketler: antalyaspor, beşiktaş, birlik fotoğrafı, Osmanlıspor


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