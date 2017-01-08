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Beşiktaş Antalyaspor’a boyun eğdi

Beşiktaş ile Antalyaspor hazırlık maçında karşılaştı. Antalyaspor maçı 4-2 kazandı.

Beşiktaş Antalyaspora boyun eğdi

08 Ocak 2017 20:28

Antalya Belek’te kamp hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ikinci yarı öncesi son hazırlık maçında Antalyaspor’a konuk oldu.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Babel karşılaşmada ilk 11’de yer alırken, bir diğer yeni transfer Mitrovic kadroya dahil edilmedi. 4-2 Antalyaspor’un galibiyetiyle biten maçta ev sahibi ekibin gollerini Zeki Yıldırım, Mbilla, Celustka ve Ramon Motta kaydetti. Siyah-beyazlı takımın iki golü de Talisca’dan geldi.

BABEL HAZIR GÖZÜKTÜ

Beşiktaş’ın Deportivo La Coruna’dan transfer ettiği Babel, Antalyaspor maçında hazır bir görüntü sergiledi. Karşılaşmaya santrafor olarak başlayan Hollandalı oyuncu forvet hattında etkili olamadı. Ancak yıldız futbolcu istekli halleriyle takımın iyileri arasındaydı. Talisca’nın ikinci golünde Babel asisti yapan isimdi.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort 


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