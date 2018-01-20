Beşiktaş, Antalya’ya 3 eksikle geldi

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçı olan 18. haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya’ya geldi. Saat 17.15’de Antalya Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi 50 kişilik taraftar grubu karşıladı. Havalimanı gelen yolcu bölümünden çıkan oyuncular için güvenlik ekipleri şerit oluşturdu. Siyah-beyazlı bazı oyuncular, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Oyuncular kendilerini bekleyen otobüse bineceği esnada bazı taraftarlar yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı. 30 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş kafilesinde Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Yönetim Kurulu Üyeleri Berk Hacıgüzeller ve Hüseyin Mican da yer aldı.

“Ryan Babel yüzünü kapattı”

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldız oyuncusu Ryan Babel atkı ve bereyle yüzünü kapatarak kendilerini bekleyen otobüse bindi.

“Pepe, Tosic ve Atınç kafilede yer almadı”

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynayacağı lig maçı kafilesine Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic ve Atınç Nukan’ı almadı.

Siyah-beyazlı takım Antalyaspor ile saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda oynayacağı maçın ardın özel uçakla İstanbul’a dönecek. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Siyah- beyazlı takımın Antalyaspor mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Ryan Babel ve Negredo."

Adem Akalan

