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Beşiktaş antrenmanında gerginlik

Beşiktaş, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda, Cenk ve Caner arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş antrenmanında gerginlik

11 Ekim 2016 19:46
Beşiktaş antrenmanında gerginlik - Tıkla İzle

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra dar alanda minyatür kalede pas-şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Antrenmana, gribal enfeksiyonu bulunan Tosic ve milli takımlarda olan Aras ve Quaresma katılmazken, Atiba, Adriano ve Oğuzhan ise bireysel olarak çalıştı.

Antrenmanda gerginlik

Öte yandan siyah-beyazlıların antrenmanında ufak bir gerginlik yaşanması antrenmanın önüne geçti. Kendisine sert müdahalede bulunan Caner’e tepki gösteren Cenk, arkadaşıyla sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik, diğer oyuncuların araya girmesiyle son buldu.

Etiketler: antrenman, beşiktaş


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