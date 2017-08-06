Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı kaç kaç? |Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı canlı izle |BJK Atiker canlı izle

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

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MAÇ BİLGİLERİ

Stad: Samsun yeni 19 Mayıs Stadı

Saat: 20.45

Hakem: Fırat Aydınus

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri Beck Pepe Tosic Adriano Atiba Oğuzhan Quaresma Tolgay Arslan Babel Cenk Tosun

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Moke, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Ömer Ali, Traore, Milosevic

Lens, Samsun’a geldi

Beşiktaş’ın yeni transferi Jeremain Lens, Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Samsun’a özel uçakla geldi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçiren Jeremain Lens’i İngiliz kulübü Sunderland ile uzun süren görüşmelerin ardından renklerine bağladı. Hollandalı futbolcu bugün Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Samsun’a özel uçakla geldi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen 29 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

Taraftarların tezahüratlarıyla aracına bindirilen Lens, Beşiktaş’ın konakladığı yere doğru hareket etti.

Konyaspor taraftarı sandıkları minibüse saldırdılar

Samsun'da oynanacak olan Süper Kupa öncesi Beşiktaşlı taraftarlar Çorum'un Sungurlu ilçesinde Konyaspor taraftarı sandıkları minibüse saldırdı.

Süper Kupa öncesi Lig’de iki sezondur üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı göğsüne takan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nın sahibi Atiker Konyaspor ile bugün kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf Süper Kupa’yı alacak. Sezonun ilk resmi maçı, Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Samsun'da oynanacak maç öncesi otobüslerle Samsun'a giden Beşiktaşlı taraftarlar Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı Tesisleri'de mola verdiği sırada yoldan geçen Konyaspor taraftarı sandıkları minibüse saldırdı. Minibüstekilerin de daha sonra Beşiktaş taraftarı olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş taraftarı daha sonra ilçeden olaysız bir şekilde Samsun'a hareket etti.

Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasından oynanacak Süper Kupa Finali'ni izlemek için Samsun'a gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan araçlarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda özel yapım bıçak, pala ve sopa ele geçirildi. Atiker Konyasporlu taraftarlarda ise yasak ve yaralayıcı hiçbir madde bulunmadığı öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa Finali için şehir genelinde güvenlik önlemleri aldı. Maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçlarda arama yapıldı. Aramalarda Beşiktaş logosunu taşıyan özel yapım bıçak, çok sayıda döner bıçağı, pala, içine çelik malzeme yerleştirilmiş sopalar, maket bıçağı gibi çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi. Taraftarlar, üst arama dedektöründen geçirildikten sonra bilet kontrollerinin ardından stadyuma alınmaya başladı.