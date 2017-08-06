Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı skoru |Süper Kupa'nın sahibi belli oldu |BJK Atiker maç sonucu

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleden, 2-1 galip ayrılarak Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ 1 - 2 KONYASPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali’nin şutunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Babel’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Oğuzhan’ın pasında topla buluşan Cenk Tosun’un ceza yayından şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan Fofana’nın sağ tarafa ortasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Traore’nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada Tolgay’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel’in ceza sahasına girer girmez çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top üstten kornere çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Milosevic’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali’nin rakibini çalımlayarak yerden şutunda top yandan az farkla auta gitti.

64. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic’in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Caner’in sol kanattan kullandığı taç atışında ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde Pepe, Jonsson’u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic topu filelere yolladı. 1-2

90+2. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Negredo'nun vuruşunda Serkan Kırıntılı topa çizgi üzerinde sahip oldu.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck x (Caner Erkin dk. 61 x), Pepe xx, Tosic x, Adriano x, Atiba xx, Oğuzhan x, Tolgay x (Negredo dk. 61 x), Quaresma x, Babel x, Cenk xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Orkan, Necip, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Moke xx, Ferhat xx, Ali Çamdalı xx (Musa dk. 76 x), Mehdi xxx, Ömer Ali xxx (Imoh Ezekiel dk. 82 ?), Fofana xx, Traore xxx, Milosevic xx (Jonsson dk. 65 x)

Yedekler: Abdülaziz, Selim, Amir, Vedat

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Cenk Tosun (dk. 78) (Beşiktaş), Traore (dk. 33) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Adriano (Beşiktaş), Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor)

Atiker Konyaspor, tarihinde ilk kez Süper Kupa kazandı

Samsun'da oynanan 11. Turkcell Süper Kupa Finali'nde şampiyon olan Atiker Konyaspor, tarihe geçti.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Süper Kupa Finali oynayan yeşil-beyazlı kulüp, siyah-beyazlı takımı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Konyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Pepe ve Negredo ilk resmi maçlarına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alvaro Negredo ile Pepe, ilk kez siyah-beyazlı formayı resmi maçta giydi.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Pepe ve Negredo, Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde forma şansı buldu. Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında ilk 11'de şans bulurken, Negredo ise yedek başladığı karşılaşmanın 61. dakikasında Tolgay'ın yerine mücadele etti.

Lens tribünden maçı takip etti

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hollandalı oyuncu Jeremain Lens ise Hollanda'dan özel bir uçakla Samsun'a gelerek mücadeleyi tribünden takip etti.

Süper Kupa maçında sahaya bıçak attılar

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa Finali'nde sahaya tribünden bıçak atıldı.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde istenmeyen görüntüler yaşandı. 78. dakikada siyah-beyazlı takımın Cenk Tosun'la beraberliği yakalamasının ardından sahaya bıçak atıldığı görüldü. Beşiktaşlı oyuncular, bıçağı hakem Fırat Aydınus'a verdi. Saha kenarına teslim edilen bıçağın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.