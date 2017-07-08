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Beşiktaş, Atınç'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Atınç Nukan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Atınçı KAPa bildirdi

08 Temmuz 2017 14:15

Siyah-beyazlılar, ayrıca yıl sonunda 3 milyon Euro'ya Atınç'ı transfer edebilecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Almanya'nın RB Leipzig ekibinde forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Euro ödenecektir. Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Euro olup Şirketimize aittir. Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve Euro Avro puan başı ücreti ödenecektir.” 

Etiketler: Atınç, beşiktaş, KAP


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