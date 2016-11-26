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Beşiktaş Başakşehir maçı bugün ne zaman saat kaçta? (BJK Başakşehir lig maçı)

Ligin ilk iki sırasındaki takımlar olan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir yarın kozlarını Vodafone Arena'da paylaşacak. Maçın sonucu ligin zirvesini de etkileyebilecek. Peki Beşiktaş Başaklehir maçı ne zaman, hangi gün , BJK Başakşehir maçı saat kaçta? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı niteliğindeki haberimiz...

Beşiktaş Başakşehir maçı bugün ne zaman saat kaçta? (BJK Başakşehir lig maçı)

26 Kasım 2016 00:23

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e boyun eğmiyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 6 yıldır yenilmiyor. Siyah-beyazlı takım Abdullah Avcı'nın takımıyla ligde oynadığı son 8 maçta en kötü ihtimalle sahadan beraberlikle ayrılıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Namağlup iki takımın karşılaşacağı maçta çıkacak skor zirveyi yakından ilgilendirecek. Müsabaka yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş'ı mağlup edemedi
Ligde 29 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile oynadığı maçlarda yüzü gülmüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'a her sezon korkulu anlar yaşatan Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin kaderi siyah-beyazlı takıma karşı tutmadı. En son 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup eden Medipol Başakşehirli futbolcular, son 8 maçtır siyah-beyazlı takıma karşı galip gelemiyor. 2010-2011 sezonunda ligin 2. haftasında 2-0, aynı sezonda 19. haftada ise Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 6 yıldır siyah-beyazlı takımdan ligde 3 puanı koparamadı.

Beşiktaş farklı
Siyah-beyazlı takımda ise Medipol Başakşehir'e göre durum çok farklı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunun 19. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından Avcı'nın öğrencilerine ligde hiç boyun eğmedi. İki takım arasında oynanan son 8 lig maçında en farklı skorlar 2 gollü oldu. İki takım da iki golün üzerinde birbirlerinin ağlarını sarsamadı. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan en gollü lig karşılaşması ise 2015-2016 sezonunun 19. haftasında 2-2'lik skorla biten müsabaka oldu. 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 26 Kasım 2016 (Cumartesi)

Stadyum: Vodafone Arena 

Maçın hakemi: Cüneyt Çakır

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Medipol Başakşehir’den ‘Black Friday’ tepkisi

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Amerika’da (ABD) ortaya çıkan ‘Black Friday’ (Kara Cuma) gününe karşı, "Cuma günü ’kara’ değil, ’hayırlı’dır" sloganıyla Başakşehir Store’da indirime gitti.

ABD’de ortaya çıkan ve birçok mağazanın indirime gittiği Black Friday gününe tepki olarak Medipol Başakşehir, bugüne özel tüm resmi mağazalarında yüzde 25 indirime gittiğini bildirdi. Turuncu-lacivertli ekip, bu kampanyasını sosyal medyada ‘#CumalarHayırlıdır’ hashtagini kullanarak duyurdu.

ABD’de kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günü ‘Black Friday’ (Kara Cuma) olarak isimlendiriliyor. 

Vodafone Arena'da korkutan istatistik

Beşiktaş evinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmuyor. Siyah-beyazlı takım Vodafone Arena'daki maçlarda rakibine ise gol olup yağıyor. Ancak yarın karşılaşılacak Medipol Başakşehir ise deplasmanda gol yemiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Kritik müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ortalama 3 gol
Beşiktaş, ligde geride kalan 11 haftada 6 dış saha, 5 iç saha maçı oynadı. Bu maçlarda rakip ağları toplam 23 kez sarsan siyah-beyazlı ekipte gollerin 14'ü iç sahada, 9'u ise dış sahada geldi. Vodafone Arena'da oynanan 5 maçta rakip ağlara 14 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri Dolmabahçe'de maç başına neredeyse 3 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Rakiplerine gol atarken savunmasında ise açık vermeyen siyah-beyazlılar, evinde oynadığı 5 maçta 14 gol atmasına rağmen kendi kalesinde ise 5 gol görmüş durumda.

Medipol Başakşehir de dış saha canavarı
Medipol Başakşehir'in de Beşiktaş'tan aşağı kalır yanı yok. Turuncu-lacivertli takım hem iç sahada hem de dış sahada ligin en yüksek istatistikleriyle mücadele ediyor. Beşiktaş'a konuk olacak olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, dış sahada adeta gol yemiyor. Ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Medipol Başakşehir, dış sahada en golcü takım durumunda. Turuncu-lacivertli ekip sadece dış sahada en golcü yanıyla değil, gol yememesiyle de ligin en iyisi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ligde geride kalan 11 haftada dış sahada oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.
Beşiktaş'ın evinde oluşturduğu gol istatistiği dikkatlerden kaçmazken, rakip Medipol Başakşehir'in dış sahadaki gol yememe alışkanlığı ise iki takım arasında yarın oynanacak karşılaşmanın nasıl bir skorla biteceği sorusunu da akıllarda uyandırıyor. 

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