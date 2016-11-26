BEŞİKTAŞ 0-1 BAŞAKŞEHİR

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Hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıyı Medipol Başakşehir 1-0 önde kapattı.

45'Beşiktaş korneri paslı kullandı. Quaresma'nın ortasında yaşanan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

45'Top sol kanattaki Adriano'ya geldi. Adriano'nun ortasında top kornere çıktı.

45'Quaresma sağ çizgide topla buluştu. Pasını Beck'e verdi.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.

45'Quaresma'nın ortasını Attamah karşıladı.

45'Mossoro yeniden sahada! Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kullanacak.

45'Yalçın'ın uzun gönderdiği top Beşiktaş savunmasında kaldı.

39'Sakatlanan Emre yerine Attamah oyuna dahil oldu.

31'Başakşehir sol kanattan bir korner kazandı.

29'Sağ kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Oğuzhan topu ceza sahası içerisine ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

28'Atiba Visca'dan topu kazandı. Biraz ilerledikten sonra Atiba ceza sahası dışından şutunu çekti ve top üstten auta gitti.

27'Visca orta sahada topu kazandı. Adriano'dan kurtuldu ve ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Top kaleci Fabri'de kaldı.

22'Cengiz Başakşehir formasıyla ligde 3. golüne imza attı.

21'Hızlı gelişen atakta Visca topu ceza sahasına ortaladı. Cengiz ceza sahası içinde çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

21'GOL! Cengiz

21'Beşiktaş baskı kurdu ancak Başakşehir hızlı hücuma çıkıyor.

20'Quaresma sol çizgideki Adriano'yu düşündü ancak savunma araya girdi.

20'Beşiktaş sol kanattan hücuma çıktı.

18'Beck'in büyük hatasında topu kazanan Cengiz, kaleci Fabri'den kurtulmak isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda kendini yere attığı için Cengiz'e sarı kart gösterdi.

9'Başakşehir hücumu gelişiyor.

8'Oğuzhan'a orta alanda yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

7'Kullanılan taç sonrasında top Beşiktaş'a geçti.

6'Korner sonrası Beşiktaş savunması topu taca gönderdi.

6'Uğur'un kullandığı top kafalardan sekti. Boşta kalan topa Mossoro vurdu. Mossoro'nun şutu savunmadan kornere çıktı.

5'Emre sol kanattaki Cengiz'e pasını çıkardı. Cengiz'in ortası herkesi aştı. Başakşehir hücumu sağ kanattan devam ediyor.

4'Başakşehir savunmasının uzun gönderdiği top Fabri'ye kadar gitti.

3'Ev sahibi ekip kendi sahasında kısa paslar yapıyor.

Maç başladı....

İŞTE İLK 11'LER!

Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Adriano, Quaresma, Atiba, Gökhan İnler, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın, Epureanu, Ferhat, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal

MAÇ İLE İLGİLİ DETAYLAR:

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında iki namağlup takım Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, bu akşam Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde yaptığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Medipol Başakşehir ise rakiplerini 9 kez yenip, 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Ligde 27 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyecek - Vodafone Arena'ya 29 puanla lider olarak çıkacak Medipol Başakşehir, rakibinden puan veya puanlar alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.