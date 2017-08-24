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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan kura değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi için Monaco’da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Umutluyum, iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Ormandan kura değerlendirmesi

24 Ağustos 2017 20:40

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Orman, Beşiktaş'ın tüm takımlar tarafından saygı duyulan bir kulüp olduğunun belirterek, şunları söyledi:
“Bu sene de Fransız ve Portekiz takımları geldi. Alman takımı da geldi. Bu seviyede kolay yok. Biz herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. Mücadele edeceğiz. Kuvvetli bir takımız ve iyi bir teknik kadromuz var. Kadromuza tecrübeli ve kaliteli oyuncular geldi. Umutluyum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.” 


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