Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan kura değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Orman, Beşiktaş'ın tüm takımlar tarafından saygı duyulan bir kulüp olduğunun belirterek, şunları söyledi:

“Bu sene de Fransız ve Portekiz takımları geldi. Alman takımı da geldi. Bu seviyede kolay yok. Biz herkesin saygı duyduğu bir kulübüz. Mücadele edeceğiz. Kuvvetli bir takımız ve iyi bir teknik kadromuz var. Kadromuza tecrübeli ve kaliteli oyuncular geldi. Umutluyum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.”