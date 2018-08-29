Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Nihat Kahveci’ye suç duyurusu

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Beşiktaşlı ve milli futbolcu Nihat Kahveci’yi sosyal medyada kendisine yönelttiği ithamlar nedeniyle savcılığa şikayet etti.

Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede Nihat Kahveci’nin sosyal medya mesajlarına değinildi. Kahveci’nin birçok mecrada gerçek Beşiktaşlı olduğunu, Beşiktaş aşığı olduğunu iddia ettiği belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Nihat Kahveci’nin buna rağmen aşığı olduğunu iddia ettiği kulübü icraya verdiği ve faiziyle alacağını tahsil ettiği aktarıldı.

Bu durum nedeniyle milyonlarca gerçek Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Nihat Kahveci’nin tepkileri bertaraf etmek ve gündem değiştirmek için sosyal medyadan “Fikret Orman, 3 senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarıların getirisi olan paralar nerede” dediği anlatıldı.

Kahveci’nin sanki Fikret Orman’ın kulübe ait kazançları iç ettiği ve görevini kötüye kullandığı imasında bulunduğu kaydedilen dilekçede, Kahveci hakkında hakaret suçundan dava açılması istenildi.

Bera Nur Çam - Yusuf Melikoğlu

