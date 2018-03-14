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Beşiktaş Bayern Münih canlı radyo dinle! Beşiktaş Bayern Münih canlı veren radyo kanalları | BJK BAYERN CANLI

Beşiktaş Bayern Münih canlı radyo dinle! Beşiktaş Bayern Münih canlı veren radyo kanalları haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta rakibine 5-0 mağlup olan temsilcimiz bu maçta iyi bir skor almak istiyor. Bu önemli mücadeleyi CANLI olarak radyodan dinlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz.

Beşiktaş Bayern Münih canlı radyo dinle! Beşiktaş Bayern Münih canlı veren radyo kanalları | BJK BAYERN CANLI

14 Mart 2018 20:55

Beşiktaş Bayern Münih radyo dinle kanalları ile karşınızdayız. Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği G Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak lider çıkmıştı. Spor Toto Süper Lig'de ise Beşiktaş 50 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bundesliga'da 66 puanla en yakın rakibine 20 puan fark atan Bayern Munih Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'nu PSG ile birlikte 15 puan toplayarak 2. sırada tamamlamıştı. Peki Beşiktaş Bayern Münih mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? Maçı canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. Beşiktaş Bayern Münihderbisini Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Beşiktaş Bayern Münih MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

Radyospor dinle

Lig Radyo dinle

TRT Radyo dinle

 

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