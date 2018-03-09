Beşiktaş-Bayern Münih maçı biletleri satışa çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, 5-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da Alman ekibi Bayern Münih’i ağırlayacak. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda geçerli kombine sahipleri için yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak. Biletler 11 Mart Pazar saat 12.00 itibariyle genel satışa sunulacak.

Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 600 TL

Kategori 2: 525 TL

Kategori 3: 450 TL

Kategori 4: 425 TL

Kategori 5: 400 TL

Kategori 6: 375 TL

Kategori 7: 180 TL

Kategori 8: 170 TL

VIP: 1.350 TL

1903 A-E BLOK: 1.350 TL

1903 B-D BLOK: 1400 TL

1903 C BLOK: 1.500 TL