Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’dan emlak vergisi açıklaması

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 2018 yılı emlak vergisi için belirlenen oranlara yönelik kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Hazinedar, Beşiktaş Belediye Binası’nda yaptığı açıklamada sokak rayiç oranlarının insanlara gösterilerek emlak vergisiymiş gibi yansıtıldığını, emlak vergisinde konutlarda ortalama yüzde 50 oranlarında bir artış yapıldığını belirtti. Başkan Hazinedar, kamuoyunda emlak vergilerinin yüzde 400-500 oranında arttığına dair iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Beşiktaş’taki özellikle bazı kötü niyetli insanların sokak rayiçlerini insanlara göstererek sokak rayiçlerindeki belirleme oranlarını ve değerlerini paylaşarak emlak vergilerinin yüzde 400-500 arttığını iddia ediyorlar. Hiçbir şekilde bu doğru değil, zaten söz konusu olamaz. Doğru olanı şu; biz ortalama konutlarda yüzde 50 civarı bir artış gerçekleştirdik, o da şundan düzenlemeler 4 yılda bir emlak vergilerinde Takdir Komisyonları’nın kurulmasını ve belirlemeyi öngörüyor. Bahsedilen yüzde 400'lük, 500'lük artışlar sokak rayiç değerleriyle ilgili. Sokak rayiç değerleri emlak vergisini aynı oranda arttırmıyor. Toplamda gayrimenkullerde konutlarda yüzde 50 ila 60 oranında bir artış söz konusu oldu. Bu birçok belediyenin, birçok ilçenin artışından çok daha düşük artışlar” diye konuştu.

“Bize şu anda ulaşan dava bile yok”

İlçedeki bazı muhtarların istifa etmelerini değerlendiren Hazinedar, “Belediyede istifalar yok, o Takdir Komisyonlarında muhtarlar da var. Bazı muhtarlar seçimlerin yaklaşıyor olması sebebiyle kendi iç hesapları, siyasi hesapları nedeniyle kötü niyetli hareket ettiler. Kendilerini ayrıcalıklı kılmak ve vatandaşların yanında gözüküyor edasıyla aslında vatandaşa kötülük eden muhtarlar bunlar. Bu 9 muhtarın yaptığı çirkinlikten hiç bahsetmek bile istemiyorum. Gerçekten yaptıkları çok üzücü, bize ya da Emlak Takdir Komisyonu'na gelip de şuralarla ilgili itirazımız var deseler bir tane müracaatları var mıymış? Vatandaşlarımız mağdur olmamalı. Bize müracaat etmesinler, eğer gerçekten gayrimenkulün piyasa değerinin üstünde belirlemeler yaptılarsa bizden çok sonuç itibariyle Takdir Komisyonu’nun kararına dava açılacak. Bundan bir alınganlık yapmamız söz konusu değil. Vatandaşımız mağdur olacaksa biz onun davasına da yardımcı oluruz. Bize şu anda ulaşan dava bile yok” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ



