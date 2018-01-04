Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kimdir? Murat Hazinedar neden görevden uzaklaştırıldı?

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İlköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Hazinedar, Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1997-2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yaptı.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yaptı. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

1987 senesinde gençlik kollarında siyasi hayatına başladı. 2000'de CHP Kurultay Delegeliği yaptı. 2009 yılından itibaren siyasi mücadelesini TDH’de sürdüren Hazinedar, 2011 Yılı Genel Seçimleri’ne Ordu’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olarak seçime katıldı, 2013’te Mustafa Sarıgül ile birlikte CHP’ye yeniden üye oldu.

2014'te CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %77’lik oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.

İngilizce bilen Hazinedar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Beşiktaş Belediye Başkanı ile 2 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İle Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in Anayasanın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda Bakanlıkça 4 Ocak 2018 tarihinde görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır. Çetin Kırışgil’in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.”