Beşiktaş Benfica maçı 20.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turun anahtarı Beşiktaş adına bugün oynanacak Benfica maçından geçiyor. Portekiz temsilcisi ise kolay lokma olmayacağını hem ligdeki performansıyla hem de Devler Ligi’nde kanıtladı. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında bugün Beşiktaş, Benfica’yı konuk edecek. Grupta ikinci sırada bulunan Benfica, Portekiz Ligi’nde ise zirvede.

Beşiktaş Benfica maçı geniş özet ve golleri izle / Maç kaç kaç? (Beşiktaş - Benfica)

İDMAN TV FREKANSLARI

Uydu: Azerspace-1

Frekans: 11175

Sembol: 27500

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/





AZ TV FREKANSLARI

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11175

Sembol: 27500

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

Uydu : Hotbird

Frekans: 11200

Sembol: 27500

Fec: 5/6

Polarizasyon: V- Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az





SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol: 27500

Fec: 9/10

Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5



İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR?

İdman TV üzerinden Beşiktaş Benfica maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;

1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

Beşiktaş-Benfica maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın Portekiz’in Benfica takımı ile 23 Kasım 2016 Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek.

Vodafone Arena’da saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul’un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

Beşiktaş’ın final maçı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turun anahtarı Beşiktaş adına yarın oynanacak Benfica maçından geçiyor. Portekiz temsilcisi ise kolay lokma olmayacağını hem ligdeki performansıyla hem de Devler Ligi’nde kanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Beşiktaş, Benfica’yı konuk edecek. Grupta ikinci sırada bulunan Benfica, Portekiz Ligi’nde ise zirvede.

ZOR RAKİP

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Beşiktaş’ı evinde ağırlayan Portekiz temsilcisi, sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında İtalya’da Napoli hezimetiyle sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Benfica, daha sonra toparlandı ve Dinamo Kiev karşısında aldığı iki galibiyetle 7 puan topladı. B Grubu’nda Napoli ile 7’şer puanla zirveyi paylaşan Portekiz temsilcisi, Portekiz Ligi’nde oynadığı 10 maçta topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor. Rui Vitoria’nın öğrencileri ligde şu anda namağlup durumda ve 8 galibiyet 2 beraberlikle lige devam ediyor. Benfica’nın en yakın takipçisi Porto ise 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki ekip ligin 10. hafta maçında karşılaştı ve Porto deplasmanında Benfica 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

KADRO EŞİTLİĞİ

Beşiktaş ve Benfica’nın kadrosunun değerleri neredeyse aynı. Siyah-beyazlılar 126 milyon Avro civarında bir kadro değerine sahip. Portekiz temsilcisinin kadrosunda bulunan oyuncularının değeri ise 153 milyon Avro civarında. Benfica’nın en etkili silahı kontra ataklar. Hızlı hücumlarda en etkili isim ise Mitroglou, Eduardo Salvio ve Pizzi. Aynı zamanda Pizzi attığı goller kadar yaptığı asistlerle de takımın en etkili isimleri arasında. Portekiz temsilcisinin en değerli ismi ise 25 milyon Avro’luk piyasa değeriyle Eduardo Salvio.

"Biri Beşiktaş diğeri Real Madrid"

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, "Hem Şampiyonlar Liginde hem de ligde kaybetmeyen iki takım var. Biri Beşiktaş diğeri Real Madrid. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş yarın saat 20.45’te Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek. Önemli karşılaşma öncesi bugün düzenlenen basın toplantısında Oğuzhan Özyakup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç orta saha, "Benfica karşısında iddialıyız. Evimizde ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Avrupa’ya gösterdik. Hem ligde hem Avrupa’da maçlar oynuyoruz ve futbolcuların yoğun tempoya alışık olması lazım" diye konuştu.

"POZİSYONLARA GİRMEK DE İYİ BİR ŞEY"

Adanaspor ile oynanan maçta çok pozisyon kaçırdıklarının hatırlatılması üzerine Oğuzhan, "Şampiyonlar Ligi’nde bu tür Adanaspor maçından daha az pozisyon yakalarsınız. Ancak pozisyonlara girmek de iyi bir şey. Biz de çok gol atan bir takımız aslında ancak Adana’ya karşı Trabzonspor ile oynadığımız maçta da skoru artırma durumumuz vardı. Olmadı ama son vuruşlarda daha net olursak inşallah net skorlar da alırız" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Oğuzhan Özyakup, "Sahada en rahat hangi bölgede oynuyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Benim rahat ettiğim pozisyon önemli ama takımımın nerede ihtiyacı varsa ben orada oynarım. Elimden geleni yaparım. Hocamız nerede görev verirse orada oynamaya çalışacağız" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ VE REAL MADRID

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde namağlup yollarına devam etmeleriyle alakalı yetenekli orta saha, "Bu takım adına öz güven açısından iyi bir şey. Galiba hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde kaybetmeyen iki takım var. Biri Beşiktaş diğeri Real Madrid. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Özellikle evimizde taraftarımızla birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu herkes biliyor. Bizim için şu an en önemlisi Benfica maçı ve bu maça hem takım hem de camia olarak hazırız. İnşallah güzel bir skorla maçın sonunda mutlu ayrılırız" dedi.

Desibel rekorunu kırdıklarını hatırlatan Oğuzhan, yarın da işitme engelliler adına sessizlik rekorunu taraftarlarla birlikte kıracaklarını söyledi.

Beşiktaş oyun formatında değişikliğe gidecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica maçı öncesi, "Gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır. Sıkıntımız savunmada ve sol tarafta olduğu için oyun formatında değişikliğe gideceğiz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş yarın saat 20.45’te Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek. Önemli karşılaşma öncesi bugün düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OYUN FORMATINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİZ"

Aras Özbiliz, Talisca ve Rhodolfo’nun olmayacağını hatırlatan Güneş, "Örnek olmaya çalışan takımız. Hataları diğer kulüplere göre daha az, doğruları daha fazla Beşiktaş’ın. Tecrübe olarak biz daha tecrübesiz bir takımız Şampiyonlar Ligi’nde. Napoli ile Dinamo Kiev maçında beraberlik geldiğinde gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır. Sıkıntımız savunmada ve sol tarafta olduğu için oyun formatında değişikliğe gideceğiz" diye konuştu.

"OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Bizim gruptaki ilk maçtaki düşüncemiz ile bugün arasında fark yok. Güzel futbol iyi sonuç alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarış hala devam ediyor. Bir adım öne geçmek için yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir takım Benfica. Onların da değerli oyuncuları var. Napoli’nin de şansı var. Benfica maçını da o maçtaki gibi oynarsak sonuç her türlü avantajı getirebilir. Şampiyonlar Ligi’nde futbol adına neyi doğru yapabiliriz onu uygulamaya çalışacağız. Aras, Talisca ve Rhodolfo olmayacak. Ömer listede yok. Kalecileri saymazsak 16 oyuncu var. Herhangi bir sakatlık durumu olursa bu kadro eksilebilir. Elimizdeki oyuncuların bu zamana kadar oyun felsefesi, takımı sahiplenme duygusu yarın da sahada olacak. Taraftar desteği de, iyi oyun da onlara enerji vermemizle birlikte takımın gidişini olumlu yönde etkileyecek. Sabırlı oynamamız gereken bir maç. Şampiyonlar Ligi’nde iki maçta da öndeydik evimizde ancak berabere kaldık. Her şeyin gayet iyi gittiği dönemde Türk kamuoyunun da Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma beklentisini de inşallah karşılarız. Diğer takımlara da Avrupa’da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"BİZ DAHA TECRÜBESİZİZ"

Benfica’nın köklü bir camia olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Bu yıl da başarılı gidiyorlar. Ligde durumları gayet iyi. Hem liglerinde hem de Şampiyonlar Ligi’nde tecrübelerini ortaya koyuyorlar. Oyuncu kalitesi bakımından iki takımın da öne çıkacağı bir maç olacak. Tecrübe olarak biz daha tecrübesiz bir takımız Şampiyonlar Ligi’nde" açıklamalarında bulundu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN YENİ BİR DÖNEM..."

"Geçmişi asla unutmayız. Geçmişten dersler çıkaracağız" diyen Güneş, "Geleceği planlayan kişi ve kurum olarak en iyisini yapmak zorundayız. Beklentileri görüyorum. Kulübün geleceğine katkıda bulunmak önemli. Yarın ise oyun olarak sonuç olarak tarihi bir maç. Geleceği güzel yapacak değerleri güzelleştirecek bir maç. Ardından Napoli ile Dinamo Kiev maçında beraberlik geldiğinde gruptan çıkarsak Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olan, Avrupa’da başarılı olan gelecek adına özendirici olur" dedi.

"DÖRT MAÇTA GÖRDÜK"

Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçta da son maçta da en iyi futbolu ortaya koymak için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyun gücü oranında rakibine üstünlük kuran bir takım olmak istiyoruz. Kendimizi orada görmek istiyoruz. Dört maçta gördük mesela, zor maçlarda puan aldık kolay maçlarda puan kaybettik. Sahada onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Rakibin gücü gibi düşünceler maç bittiğinde belli olur. Bu maçı kazanıp diğer maçın (Napoli - Dinamo Kiev) sonunda beraberlik olmazsa, son maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan dört maç hakkında da bilgiler veren Şenol Güneş, "O 4 maçta bir çizgimiz olduğunu gördük. Hiç kimseye sahada eğilmedik. Futbol adına rakiplere baktığınızda ligde de burada da iyi şeyler yaptık. Gururluyuz. Daha çok çalışacağız. Daha çok gelişemezsek ve bu gelişim de yetmezse transfer yapacağız. Beşiktaş tarihindeki herkesin burada emeği var. Taraftar tribünde, biz sahada, başkan ve yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Örnek olmaya çalışan takımız. Hataları diğer kulüplere göre daha az, doğruları daha fazla Beşiktaş’ın" ifadelerini kullandı.

"HEM SAVUNMA HEM DE HÜCUM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Sakatlıklar hakkında bilgi veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Benfica maçını düşünerek Adana’ya oyuncu götürmeme yapmadım. Ben oynayacaksa oynatırım. Tosic ve Adriano oynamaya müsait değildi. Rhodolfo yoktu. Adriano ilk bugün antrenmana çıkacak. Tosic dün çıktı. Rhodolfo zaten çıkmayacak. Gökhan’ın kasığında sıkıntı var. Oynamaya müsait kim var göreceğiz. Fizik olarak ne durumda oldukları da önemli. Sıkıntımız savunmada ve sol tarafta olduğu için oyun formatında değişikliğe gideceğiz. Elimizdeki kadro neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Napoli maçının farklılıkları vardı bu maçın da var. Benfica hücuma dönük, kanatlarda çok iyi oynayan bir takım. Bir iki oyuncu dışında ilk maça göre fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Onlarda da böyle olacaktır. Çıkacak olan takımımız bizim eldeki oyuncuların hem sağlıklı olması hem de maçı nasıl taşıyacağı ile alakalı olacak. Benfica kanatları kullanmanın yanı sıra topu kaybedince çabuk reaksiyon gösteren bir takım. Biz de buna göre dizileceğiz. Hem savunma hem de hücum yapmak zorundayız" dedi.

TOSIC ELEŞTİRİSİ

Dusko Tosic’in sakatlığıyla alakalı futbolcunun milli takımında oynadığı hazırlık maçına vurgu yapan Şenol Güneş, "Giderken düzeldi ancak resmi maçta değil hazırlık maçında oynadı. UEFA’nın bazı kriterleri tartışılması lazım. UEFA bu saatte diyor örneğin bu toplantı için biz de bu saatte idman yapacağız. Düşünün hava durumu enteresan olsa ne olacak. Hazırlık maçında hoca Tosic’i denemek için mi oynatıyor? Bana göre doğru değil. Oyuncuların hayat sağlığı her şeyden daha önemli. Orada hata yapıldı, biliyoruz bunu. Bu konuda tartışma yapmalıyız. Aboubakar’dan ise çok memnunum. Oynayan oynamayan bütün oyuncularımdan memnunum" diyerek sözlerini sonlandırdı.